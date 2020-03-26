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Sabancı vakfı'nın ana destekçisi olduğu TUGFO'nın 2020 başvuruları başladı

Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın (TUGFO) 2020 yılı başvuruları başladı.

26.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:57
Sabancı vakfı'nın ana destekçisi olduğu TUGFO'nın 2020 başvuruları başladı

Türkiye 'den genç müzisyenleri klasik müzik severlerle buluşturan orkestrada yer almak isteyen adaylar 30 Nisan 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

Türkiye'deki yüzlerce genç müzisyeni Türkiye ve dünyadan dinleyicilerle buluşturan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Şef Cem Mansur yönetiminde bu yıl 14. yılını kutluyor. Her sene Türkiye'nin pek çok şehrinden gelen genç müzisyenlerden oluşan orkestra, 2020 seçmelerini bu yıl ilk kez COVİD-19 salgını nedeniyle online başvuru ile gerçekleştiriyor.

Orkestra seçmelerine başvuracak müzisyenlerin kendilerini tanıtan bir video çekmeleri gerekiyor. Video içeriğinde müzisyenlerin daha önce, TUGFO dahil olmak üzere, yer aldıkları orkestra deneyimlerini anlatmaları ve solo performans sergilemeleri gerekiyor. Tanıtım videolarının en fazla 10 dakika uzunluğunda olması bekleniyor. Seçmelere http://www.genclikfilarmoni.org adresi ve TUGFO Facebook sayfası üzerinden başvurulabiliyor. TUGFO için başvurular 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.

Orkestranın bu seneki repertuvarında Dvorak'ın 7'nci Senfonisi, Verdi'nin Nabucco Uvertürü, Rahmaninof'un 3'üncü Konçertosu, C.R.Rey'in "Türkiye"den bölümleri, Enescu'nun 2'inci Rapsodisi ve Britten'in "Peter Grimes" dan Four Sea İnterludes eserleri yer alıyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Türkiye, Genç, Güncel

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