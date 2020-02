SabancıDx yılı büyümeyle kapattı

İleri veri analitiği, siber güvenlik ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilere yatırımlar yapan SabancıDx, 2019'da ciro bazında yüzde 39, net karda ise yüzde 96 büyüdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu'nun dijital ve analitik şirketi SabancıDx, 2019 yılında ileri veri analitiği, robotik süreç otomasyonu, blokzinciri, yapay zeka, endüstriyel nesnelerin interneti gibi teknolojilere yaptığı yatırımlarla ciro bazında yüzde 39 büyüme elde ederken, net karını da yüzde 96 oranında artırdı.

Yılın son çeyreğinde sanayi, üniversite ve startup iş birliğine dayalı bir Ar-Ge ekosistemi oluşturma amacıyla SabancıDx Dijital Kampüs'ü faaliyete geçiren SabancıDx, başlattığı Catalist Start-up Programı kapsamında 300'den fazla startup şirketini incelemeye aldı.

50'nin üzerinde startup şirketini iş birliği adayı olarak belirleyen SabancıDx, nesnelerin interneti, ileri veri analitiği ve dijital ikiz gibi yeni nesil teknoloji alanlarında faaliyet gösteren beş startup ile aktif olarak çalışma yürütmeye başladı.

SabancıDx, geçen yıl dijital yazılım ihracatında, online satın alma platformu Pratis'i Mısır ve Portekiz'e ihraç etti.

Öte yandan ileri veri analitik teknolojisini kullanarak kurumlar için kritik bilgilere dönüştürmeyi hedefleyen SabancıDx, 2019 yılı içerisinde sanayi ve çimento sektörlerinde 27, enerji sektöründe 11, sigorta sektöründe 19 ve perakende sektöründe 17 proje olmak üzere toplamda 74 analitik proje yürütürken, bu projeler aracılığıyla 200 milyon TL değer üreterek müşterilerinin verimliliğini artırmalarını sağladı.

"SabancıDx, dünyaya yeni teknolojiler ve yaklaşımlar kazandıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Barış Oran, SabancıDx'in Sabancı Holding şirketlerinin dijital sağduyusu olarak, şirketlerin bir bütün olarak dijitalleşmesine ve yeni nesil teknolojilerden yararlanarak iş süreçlerinin verimli, rekabetçi ve yenilikçi dönüşümler geçirmesine katkıda bulunduğunu belirterek, "SabancıDx, holdingimizin 2019 yılındaki en önemli yatırımları arasında yer alan Dijital Kampüs'te yenilikçi girişimlerle iş birliğine giderek grup şirketlerine, ülkemize, bölgemize ve dünyaya yeni teknolojiler ve yaklaşımlar kazandıracaktır. 2019 yılında yakalanan rekor büyüme ve yurtdışına yazılım ihracatı şirketimizin teknoloji dikeyinde büyük hedeflerinin olduğunu ve büyüme motivasyonu ile potansiyelini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da 2019 yılının SabancıDx için tüm yönleriyle bir milat olduğunu aktararak, her yönüyle çok başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin uzun vadede kalkınması için sanayi, üniversite ve girişimcilik iş birliğinin gücüne her zaman inandıklarını ve SabancıDx Dijital Kampüsü'nde farklı alanlardan beslenen, iş birliğini güçlendiren, inovasyon odaklı bir ekosistem kurduklarını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Dijital Kampüs iş dünyası, grup şirketleri, akademi ve girişimlerin buluşma noktası olmaya başladı. Değişimlere hızlı adapte olabilen, değer yaratan, hiyerarşiden uzak çalışan ekiplerle yeni çalışma yaklaşımlarını benimseyen bir dönüşümü hızla hayata geçirdik. SabancıDx'in gelecek vizyonu doğrultusunda, günümüzde yeni ekonomik güç haline gelen verinin keşfi, kalitesi, tekilleştirilmesi, ilişkilendirilmesi ile ilgili çözümler için çalışıyor, ileri veri analitiği ile veriyi bilgiye, bilgiyi katma değere dönüştürecek sinerjiyi topluluğumuzun şirketleri ile birlikte oluşturmaya gayret ediyoruz. Yazılım ihracatı alanında da önemli başarılara imza attık. Yeni ürünler geliştirme ve yurtdışı pazarlara açılma anlamında 2020 ile başlayan yeni on yıl için çok sağlam temeller attığımıza ve Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna yeni başarılarla yön vereceğimize inanıyoruz."

Kaynak: AA