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Şabanözü Kaymakamı Altay'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret

Çankırı'nın Şabanözü Kaymakamı Ferhat Altay, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

15.10.2019 17:36Şabanözü Kaymakamı Altay'dan Başkan Demirbaş'a ziyaret
Çankırı'nın Şabanözü Kaymakamı Ferhat Altay, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.
Altay, yaptığı konuşmada, komşu illere bağlı iki ilçenin her alanda yapacağı işbirliğinin önemine değindi.
Çubuk'un Şabanözü için önemine işaret eden Kaymakam Altay, komşu ilçe Çubuk'un tarihi, yöresel ürünleri ve insanlarıyla çok güzel bir ilçe olduğunu ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Demirbaş da Şabanözü ve Çubuk ilçelerinin her konuda birlikteliği bulunan birer kardeş ilçe olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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