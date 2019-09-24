Sabiha gökçen airport hotel yüzde 95 doluluğa ulaştı

/ (Kurumsal Haber) - İSTANBUL Sabiha Gökçen Airport Hotel, 2019 yılının ilk 8 ayında yüzde 95'lik doluluk oranı yakaladı. Öte yandan otel, misafirlerinin daha konforlu konaklaması için odalarında ve iç atmosferinde değişikliklere gitti.

İstanbul'un şehir havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda faaliyet gösteren, yoğun iş ve seyahat temposu olan misafirler için tasarlanan Sabiha Gökçen Airport Hotel, 2019 yılının ilk 8 ayında yüzde 95'lik doluluk oranına ulaştı. Ayrıca, otelde konaklayan yolcuların daha konforlu konaklamaları için otel odalarında ve iç atmosferde değişikliler yapıldı.

Otelde yapılan değişiklikler hakkında bilgi veren İSG Airport Hotel'in Müdürü Yalın Akalan, "Yenilenme döneminde odalarımızı biraz geliştirdik. Daha çağa uygun bir hale getirdik. Odaların düzeninde misafirlerimizin istediği değişiklikleri yaptık. Özellikle bize gelen misafirlerin, Avrupa'dan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden geldiğini düşünürsek onlara hitap edecek değişiklikler yaptık" dedi.

MÖNÜDEN BANYOYA, SERVİSTEN ODA ATMOSFERİNE

"Özellikle yatak ve banyo kısımlarını değiştirdik" diyen Akalan, "Misafirlerin konfor alanlarını genişlettik. Misafirlerimiz buraya geldiğinde hızlı bir servis alsın, odanın içerisinde rahat olsun ve değerli vakitlerini burada çok daha efektif kullanabilsin istedik. En çarpıcı değişikliğimiz ise iç atmosferdeki renk değişikleri oldu. Odalarımızda özellikle koyu renklerden uzaklaştık. Daha açık ve pastel renklere geçtik. Daha ferah görünen oda tarzına yaklaştık. Misafirlerimizin odaya girdiği an itibariyle kendi alanlarında olduğunu hissetmelerini istedik. Misafirlere hiçbir şekilde rahatsızlık vermeden dışarıdan servis vermeyi amaçladık. Tabi ki servis anlayışımızı da bununla paralel olarak değiştirdik. Daha hızlı bir servis almak istediklerini düşünerek bazı mönüler tasarladık. Onun dışında bazı mönülerimizi birleştirdik ve farklı alternatifler oluşturduk. Bunu yaparken de hem Türk hem de yabancı misafirlerimizi düşündük" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 95 DOLULUK ORANINA ULAŞTIK"

2019 yılının ilk 8 ayında yüzde 95'lik doluluk oranına ulaştıklarını belirten Yalın Akalan, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Misafir konforunu düşündüğümüz ilk etapta odaları ve kat koridorlarını yeniledik. 2020 yılında ise planlanmış olan otelin genel renovasyonu var. Bu planda da lobi alanı, restoran ve orta bahçemiz yenilenecek. Burası işleyen bir otel olacak. 2019 senesinde yüzde 95 doluluğa ulaştık. Bizim için iyi bir rakam. Hala geliştirilebilir tarafları var. Günlük kullanımları artırabiliriz. Tüm yaptığımız çalışmalar günlük kullanımları artırıp gecelik kullanımları ile desteklemek için. Bu yıl misafir portföyümüz genişledi, özellikle Avrupalı misafirlerin bizi daha çok tercih ettiğini gözlemledik. Biz bunu daha da çok ilerletmek istiyoruz. Anlaşmak istediğimiz bazı acenteler var. Şu anda online acente dediğimiz bazı acenteler ile iyi ilişkilerimiz var. Bunları biraz daha geliştirmek istiyoruz. Özellikle Çin pazarı ile ilgili atılımlarımız var. Geçen haftalarda ziyarete gelen Çinli acenteler oldu. Görüşmeler yaptık. Bu sene zaten Çinli misafirlerimiz yaklaşık yüzde 11 civarında artış gösterdi. Biz bunu seneye yüzde 25 seviyelerine getirmek istiyoruz. Onlar buraya geldiğinde sadece havalimanı otelinden faydalanmayacaklar, çevredeki diğer alternatif alanları da gezecekler. Bununla ilgili bizim de bazı girişimlerimiz var. Güzel sonuçlar elde ettik."

- İstanbul