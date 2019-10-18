Haberler » Güncel » Sabiha Gökçen'de Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

Sabiha Gökçen'de Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek isteyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı 250 taksi Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdular.

18.10.2019 12:37Sabiha Gökçen'de Barış Pınarı Harekatı'na destek konvoyu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek isteyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı 250 taksi Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdular.

Yaklaşık 250 taksi ve 3 tırdan oluşan konvoy Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali'ne geldiler. Taksiciler adına SAWKOOP Başkan Vekili Davut Genç ve SAWKOOP Müdürü Hasan Şahin terminal çıkışında bekleyen Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdür Yardımcısı Banu Ördek, Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı'ndan Teğmen Koray Yılmaz'a Türk bayrağı ve çiçek takdim edildi. Takdimin ardından konvoy protokolün önünden geçerken Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak konvoya el sallayarak Konvoy Sabiha Gökçen Havalimanı'nın içerisinde tur attı.  Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra havalimanı çalışanları da bu anları cep telefonları ile görüntüledi.



Barış Pınarı Harekatı, Sabiha Gökçen, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:13 112 personeli öğrencileri ve okul personelini bilgilendirdi
13:18 KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi
13:11 Trabzon'daki ören yerleri ve müzelere ziyaretçi sayısında artış
13:16 Geleneksel gemi modelleri sergisi BAKSM'DE açılıyor
13:15 Türkiye gönüllü teşekküller vakfı'ndan barış pınarı harekatına destek
13:15 Ukrayna'da türk kültür günleri başlıyor
13:15 Tekirdağ'da 1 ton kaçak içki ele geçirildi
18.10.2019 13:19:00