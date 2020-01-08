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Sabiha Gökçen'de çamura saplanan uçak kaldırıldı

İstanbul seferini yapan yolcu uçağı önceki gün İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı.

08.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:00
seferini yapan yolcu uçağı önceki gün İstanbul genelinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı. Saplandığı çamurdan özel bir çalışmayla zarar görmeden çıkartılan uçak sonrası havalimanı tekrardan kullanıma açıldı.
Uçuşlar 06.00'da başlayacak
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler doğru çıktı. İstanbul geneli şiddetli fırtınaya ve sağanak yağmura teslim oldu. saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiren ve içerisinde 164 yolcusuyla birlikte pistten çıkarak çamura saplanan yolcu uçağı zarar görmemesi için vinç kullanılmadan özel bir çalışma ile saat 04.00 sıralarında kurtarıldı ve pist sabah 06.00 itibariyle kullanıma tekrar açılacak
(İHA)
Sabiha Gökçen'de çamura saplanan uçak kaldırıldı

Sabiha Gökçen, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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