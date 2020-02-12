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Sabiha Gökçen'de dış hat yolcu sayısı yüzde 24 arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2020 Ocak ayındaki dış hatlar yolcu sayısı, 2019 Ocak ayına göre yüzde 24 artış gösterdi.

12.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:38Sabiha Gökçen'de dış hat yolcu sayısı yüzde 24 arttı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2020 Ocak ayındaki dış hatlar yolcu sayısı, 2019 Ocak ayına göre yüzde 24 artış gösterdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi (İSG)'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2020 Ocak ayında geçen yolcu sayısı 2 milyon 931 bin 77 oldu. Açıklamaya göre Ocak ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6 arttı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatta geçen yıl yaşanan çift basamaklı artış 2020 yılında da devam ediyor. Ocak ayında dış hat yolcu sayısı 2019 yılı ocak ayına oranla yüzde 24 artarak, 1 milyon 214 bin 654 oldu. İç hat yolcu sayısı ise 1 milyon 716 bin 423 oldu. Geçtiğimiz ocak ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 bin 491 adet uçuş gerçekleşti. Dış hat uçuş sayısı yüzde 11 artarak 8 bin 40 olurken, iç hat uçuş sayısı ise 10 bin 451 oldu.


- İstanbul

Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

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