Sabiha gökçen'de dünya gümrük günü'nde çiçek ve lokumlu karşılama

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,(DHA) Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan Gümrük Muhafaza Personeli, 26 Ocak Dünya Gümrük günü kapsamında dış hatlar gelen yolcu arındırılmış bölgede bulunan gümrük noktasına ulaşan yolcu ve hava yolu personeline, çiçek, çikolata ve Türk lokumu ikram etti.

Uluslararası ticaretin geliştirilmesinde ve engellerin kaldırılmasında, önemli görevler üstlenen Dünya Gümrük Örgütü, ilk toplantısını gerçekleştirdiği 26 Ocak 1953 tarihinden esinlenerek, her yıl 26 Ocak gününü Dünya Gümrük Günü olarak ilan etti. Dünya Gümrük Günü kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda görevli olan Gümrük Muhafaza personeli, Gümrük Kontrol noktasına gelen yolculara ve hava yolu personellerine çiçek ve çikolata ikram etti. İkramdan memnun olan yolculardan bazıları o anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydederken, bazıları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

'BİZİ ÇOK MUTLU ETTİLER'

Derya Kızak, 'Dubai'den yeni inmiştik. Güzel bir sürpriz oldu. Biz de onların Gümrük Gününü kutladık. Bizi çok mutlu ettiler' diye konuştu. Yolculardan Azerbaycanlı Oruç Ali ise ? Gümrük Günü münasebetiyle tüm Türkiye'nin bu özel gününü tebrik ederim. Türk kardeşlerimize ilk önce depremle bağlı baş sağlığı diliyorum. Söylemek isterim ki Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır. Her zaman da böyle olacak" dedi.

