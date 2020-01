Sabiha Gökçen'de 'Görmezden Gelmeyelim' sergisi açıldı

Abdi İbrahim Otsuka firması tarafından düzenlenen 'Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni' sergisi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açıldı.

Şizofreni hastalığı ile ilgili toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen Abdi İbrahim Otsuka firması tarafından "Görmezden Gelmeyelim- Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisi, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda sanatseverlerle buluştu. Beşinci yılını dolduran ve bugüne kadar 2,5 milyon izleyiciye ulaştığı ifade edilen sergi, Abdi İbrahim Odsuka Genel Müdürü Elif Elkin, İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan, İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal'ın katılımıyla açıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu katında yer alan sergi, 8 Şubat'a kadar gezilebilecek.

"BEŞİNCİ YILDA BU ONUNCU SERGİMİZ"

Abdi İbrahim Otsuka Genel Müdürü Elif Elkin, "Bu serginin beşinci yılı. Biz sürdürülebilir şekilde şizofreni hastalarının sesi olabilmek için Şizofreni ile ilgili bilinmeyenleri anlatmak için bu sergimizi gerçekleştiriyoruz. Beşinci yılda bu onuncu sergimiz"dedi.

Serginin Sabiha Gökçen Havalimanında açılma fikrinden bahseden Elif Elkin şöyle dedi: "Tamamen spontane bir şekilde ortaya çıktı. Hem Abdi İbrahim Otsuka hem de Sabiha Gökçen Havalimanı, toplumsal sosyal sorumluluk konusunda bilinçli iki firma. Çok önemsiyoruz bu konuları. Her iki firmanın da farklı projeleri var ve bir araya geldiğimiz bir konferansta Canan Beyle sohbet ederken, bizim için böyle bir yer organize edebileceklerini söylediler. Bizde memnuniyetle sergimizi buraya taşıdık. Şizofreni çok bilinmeyen bir alan. En son bu yıl Türkiye'de bir araştırma gerçekleştirdik. 'Damgalama araştırması' Biliyorsunuz, bilmediğimiz şeyler bizi hep korkutur. Bir kez daha bu araştırma gösterdi ki, şizofreni ile ilgili yanlış bilinen çok şey var. Örneğin her on kişiden biri hala şizofreniyi bulaşıcı zannediyor. Biz, bu alanda bilinmeyenleri gün yüzüne çıkarmak, bu yanlış bilgilendirme dolayısıyla hasta ve hasta yakınlarının yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak, damgalamaya karşı mücadele edip, hastaların hak ettikleri tedaviye ulaşmalarını sağlamak amacıyla bu sergiyi ortaya çıkardık."

Elkin, geri dönüşlerin olumlu olduğunu ifade ederek, "Çok olumlu geri dönüşler. Yaklaşık iki buçuk milyon kişiye ulaştık" dedi.

"ÇOK ÖZEL BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ"

İSG Kurumsal İleteşim Müdürü Canan Soysal sergi hakkında, "Ben Abdi İbrahim Otsuka firmasını tebrik ediyorum. Çok özel bir sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi. Biz bugüne kadar sergi alanlarımızda bir çok özel sergiye ev sahipliği yaptık. İlk defa bu kadar farklı, insanlara daha fazla dokunan, farkındalığı amaçlayan bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. O yüzden çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Sergiyi gezen yolcu Süleyman Taner Gündüz, "Değişik geldi. İlginç geldi. Alışılmış bir sergi değil. Başka sergileri görüyoruz ama psikiyatri konusunda böyle bir sergi olabileceğini hayal bile edemezdik" dedi.