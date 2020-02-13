Haberler » Güncel » Sabiha Gökçen'de kaçak ilaç operasyonu - Haber

Sabiha Gökçen'de kaçak ilaç operasyonu

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi.

13.02.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:18Sabiha Gökçen'de kaçak ilaç operasyonu
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollardan 'ye sokulmak istenen 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların MS hastalarınca kullanıldığı piyasa değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu belirledi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince ilaç kaçakçılarına yönelik Sabiha Gökçen Havalimanında operasyon düzenlendi. Basra Havalimanından İstanbul'a gelen yabancı uyruklu bir yolcu riskli görülerek gözlem altına alındı. Şüpheli yolcu, gümrüğe tabi eşyam yoktur anlamına gelen yeşil hattı kullanarak yolcu salonunu terk edeceği sırada durduruldu. Yolcunun bagajında yapılan aramada 15 adet ilaç ve enjeksiyon ekipmanı ele geçirildi. Söz konusu malzemelerin MS hastalarınca kullanıldığı piyasa değerinin yaklaşık 40 bin lira olduğu belirledi. Ele geçilen ilaçlara el konulurken, sorumlular hakkında yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.



Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Sabiha Gökçen, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
11:16  14 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:13  13 Şubat Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:35  Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
13.02.2020 13:10:11