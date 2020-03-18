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Sabiha Gökçen'de koronavirüsle mücadele artırıldı

Koronavirüs ile mücadele de sosyal mesafenin öneminin açıklanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kırmızı çizgi uygulaması getirildi.

18.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:24
Sabiha Gökçen'de koronavirüsle mücadele artırıldı

Koronavirüs ile mücadele de sosyal mesafenin öneminin açıklanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kırmızı çizgi uygulaması getirildi. Güvenlik ve pasaport geçişlerine birer metre aralıklarla kırmızı çizgiler yerleştirildi. Ayrıca daha önce yerleştirilen el dezenfektanları sensörlü cihazlarla değiştirildi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs ile mücadele ile ilgili önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün Türkiye'de ilk kez ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden bu yana tüm terminal binasının ilaçla dezenfekte edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce yerleştirilen el dezenfektanları sensörlü cihazlarla değiştirildi. Ayrıca güvenlik ve pasaport geçişlerinde bekleyen yolcuların aralarında 'sosyal mesafe' oluşmasını sağlayan kırmızı çizgiler, birer metre aralıklarla zemine yerleştirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmesi tarafından alınan önlemler şöyle:

-Terminal geneli havalandırma sisteminde son 3 haftadır yüzde yüz temiz hava çevrimi yapılarak içeriden emilen hava tamamiyle dışarı tahliye ediliyor.

-Güvenlik noktalarında kullanılan X-Ray cihazları, bantlar ve eşya koyulan plastik tepsiler sürekli temizleniyor.

-Terminal içi güvenlik noktaları ve kara tarafı kolonları, arındırılmış salonlar gate bölgeleri ve salon koridorları, tuvalet blokları girişlerine 100 adet sensörlü dezenfektan cihazı takıldı.

-Terminal içindeki tüm güvenlik kontrol noktalarında sosyal mesafenin korunmasını amaçlayan, 'Burada bekleyiniz' yazıları Türkçe ve İngilizce olarak zemine yerleştirildi.

-Tüm görevli personele maske ve eldiven dağıtıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Sabiha Gökçen, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

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