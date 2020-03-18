Sabiha Gökçen'de koronavirüsle mücadele önlemleri artırıldı
Sabiha Gökçen'de koronavirüsle mücadele önlemleri artırıldıİlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) - Koronavirüs ile mücadele de sosyal mesafenin öneminin açıklanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında kırmızı çizgi uygulaması getirildi.
18.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:53
Sabiha Gökçen'de koronavirüsle mücadele önlemleri artırıldı
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,(DHA) - Koronavirüs ile mücadele de sosyal mesafenin öneminin açıklanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında kırmızı çizgi uygulaması getirildi. Güvenlik ve pasaport geçişlerine birer metre aralıklarla kırmızı çizgiler yerleştirildi. Ayrıca daha önce yerleştirilen el dezenfektanları sensörlü cihazlarla değiştirildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs ile mücadele ile ilgili önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün Türkiye'de ilk kez ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden bu yana tüm terminal binasının ilaçla dezenfekte edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce yerleştirilen el dezenfektanları sensörlü cihazlarla değiştirildi. Ayrıca güvenlik ve pasaport geçişlerinde bekleyen yolcuların aralarında 'sosyal mesafe' oluşmasını sağlayan kırmızı çizgiler, birer metre aralıklarla zemine yerleştirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmesi tarafından alınan önlemler şöyle:
-Terminal geneli havalandırma sisteminde son 3 haftadır yüzde yüz temiz hava çevrimi yapılarak içeriden emilen hava tamamiyle dışarı tahliye ediliyor.
-Güvenlik noktalarında kullanılan X-Ray cihazları, bantlar ve eşya koyulan plastik tepsiler sürekli temizleniyor.
-Terminal içi güvenlik noktaları ve kara tarafı kolonları, arındırılmış salonlar gate bölgeleri ve salon koridorları, tuvalet blokları girişlerine 100 adet sensörlü dezenfektan cihazı takıldı.
-Terminal içindeki tüm güvenlik kontrol noktalarında sosyal mesafenin korunmasını amaçlayan, 'Burada bekleyiniz' yazıları Türkçe ve İngilizce olarak zemine yerleştirildi.
-Tüm görevli personele maske ve eldiven dağıtıldı.
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,(DHA) - Koronavirüs ile mücadele de sosyal mesafenin öneminin açıklanmasının ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında kırmızı çizgi uygulaması getirildi. Güvenlik ve pasaport geçişlerine birer metre aralıklarla kırmızı çizgiler yerleştirildi. Ayrıca daha önce yerleştirilen el dezenfektanları sensörlü cihazlarla değiştirildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs ile mücadele ile ilgili önlemler alınmaya devam ediyor. Virüsün Türkiye'de ilk kez ortaya çıktığı 11 Mart tarihinden bu yana tüm terminal binasının ilaçla dezenfekte edildiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce yerleştirilen el dezenfektanları sensörlü cihazlarla değiştirildi. Ayrıca güvenlik ve pasaport geçişlerinde bekleyen yolcuların aralarında 'sosyal mesafe' oluşmasını sağlayan kırmızı çizgiler, birer metre aralıklarla zemine yerleştirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmesi tarafından alınan önlemler şöyle:
-Terminal geneli havalandırma sisteminde son 3 haftadır yüzde yüz temiz hava çevrimi yapılarak içeriden emilen hava tamamiyle dışarı tahliye ediliyor.
-Güvenlik noktalarında kullanılan X-Ray cihazları, bantlar ve eşya koyulan plastik tepsiler sürekli temizleniyor.
-Terminal içi güvenlik noktaları ve kara tarafı kolonları, arındırılmış salonlar gate bölgeleri ve salon koridorları, tuvalet blokları girişlerine 100 adet sensörlü dezenfektan cihazı takıldı.
-Terminal içindeki tüm güvenlik kontrol noktalarında sosyal mesafenin korunmasını amaçlayan, 'Burada bekleyiniz' yazıları Türkçe ve İngilizce olarak zemine yerleştirildi.
-Tüm görevli personele maske ve eldiven dağıtıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Sabiha Gökçen'de koronavirüsle mücadele önlemleri artırıldı
Etiketler : Sabiha Gökçen, Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti