Haberler » Dünya » Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapor 1 ay içinde hazırlanacak - Haberler

Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapor 1 ay içinde hazırlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın kaza inceleme raporuna yönelik çalışmaların devam ettiği, ön raporun bir ay içinde hazırlanacağı ve sonrasında da nihai raporun tamamlanacağı bildirildi.

20.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 19:22Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kazasına ilişkin rapor 1 ay içinde hazırlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın kaza inceleme raporuna yönelik çalışmaların devam ettiği, ön raporun bir ay içinde hazırlanacağı ve sonrasında da nihai raporun tamamlanacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Havayollarına ait uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğramasına ilişkin bazı basın kuruluşlarında çıkan "kara kutuların yurt dışında incelendiği ve kaza raporunun yayınlandığına" dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Sabiha Gökçen, Pegasus, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 20:57:44