Haberler » 3. Sayfa » Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı - Haberler

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

05.02.2020 20:51 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:02Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edilirken, ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor. Uçak enkazından 2 yaralının kurtarıldığı anlar ise kameraya yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Ekiplerin uçak enkazında çakışmaları devam ediyor. Uçak enkazından kurtarılan 2 yaralı ise sedyeler ile olay yerindeki ambulanslara taşındı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 22:49:23