Son dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı. Yolculardan bazılarının yaralandığı kazada, yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
UÇAK PİSTTEN ÇIKTI, İKİYE BÖLÜNDÜ
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Kazanın ardından uçak ikiye bölündü.Olayda birkaç yolcunun yaralandığı öğrenildi. Yolcular, uçaktan indirilerek tahliye edildi.
TAHLİYE ANLARI KAMERADA
Yolcular, uçağın kayarak çıktığı toprak pistte yürüyerek uçaktan uzaklaştı. Yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde pistten çıkan uçaktan indirilen yolcular tahliye ediliyor.