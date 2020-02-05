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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı.

05.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:26
Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı. Yolculardan bazılarının yaralandığı kazada, yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar kameraya yansıdı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda birkaç yolcunun yaralandığı öğrenildi. Yolcular, uçaktan indirilerek tahliye edildi. Yolcular, uçağın kayarak çıktığı toprak pistte yürüyerek uçaktan uzaklaştı. Yolcuların uçaktan tahliye edildiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde pistten çıkan uçaktan indirilen yolcular tahliye ediliyor.
(İHA)
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA


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