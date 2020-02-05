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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus'a ait uçaktan yaralı kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan etkilenen bazı yolcuların ağladığı görülüyor.

05.02.2020 19:24 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:35

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak düştü. Olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İzmir'den İstanbul'a gelmekte olan 'a ait yolcu uçağının parçalandığı ve pistten çıktığı öğrenildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın olay sonrası uçuşlara kapatıldığı açıklandı.

YARALI KURTULAN YOLCULARIN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus'a ait uçaktan yaralı kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazadan etkilenen bazı yolcuların gözyaşlarına hakim olamadığı görülüyor.

ULAŞTIRMA BAKANI: CAN KAYBI YOK

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, sert iniş yapan uçağın kırıma uğradığını ve 183 yolcunun bulunduğu uçakta can kaybının olmadığını ifade etti.

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Sabiha Gökçen HavalimanıSabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasından ilk görüntüler

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı

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