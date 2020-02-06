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SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER BAŞLADI, YOĞUNLUK AZALDI

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşamki uçak kazası nedeniyle pist kapanmış havalimanında yoğunluk oluşmuştu.

06.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:54SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER BAŞLADI, YOĞUNLUK AZALDI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün akşamki uçak kazası nedeniyle pist kapanmış havalimanında yoğunluk oluşmuştu. Seferler saat 04.00'te pistin açılmasıyla başlarken, yoğunluk bir süre daha devam etti. saat 09.30 sıralarında ise havalimanında yolcu ve hava trafiği normale döndü.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yaşanan uçak kazasından sonra pist kapanmıştı. Saat 04.00'te pistin iniş ve kalkışa açılmasının ardından saat 9.30 sıralarında Sabiha Gökçen'de hava ve yolcu trafiği normale döndü. Havalimanına gelen yolcular güvenlik noktalarından geçerek bilet işlemleri için gişelere ilerledi. Check-in işlemlerini tamamlayan yolcular uçağa binmek için giden yolcu arındırılmış bölgeye ilerledi. Yolcu Fikri Seller, "Uçuşum bu sabahtı. Uçak iptal oldu mu olmadı mı diye düşündük. Geldik, uçuş iptal olmamış. Kazanın olduğu yeri gördük üzüldük" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanından detaylar

-Bilet işlemi yapan yolculardan detaylar

-Güvenlik noktasından detaylar

-Yolcu röportajı

-Yolculardan detaylar



Sabiha Gökçen, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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