Sabiha Gökçen'de şizofreniye karşı farkındalık için "Empati kabini"

Her gün binlerce yolcunun kullandığı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda "Görmezden Gelmeyelim-Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni" sergisi açıldı. Sergide yer alan empati kabininde oluşturulan sesler ve görsel canlandırmalarla da şizofreni hastalarının yaşadıkları vatandaşların deneyimine sunuldu.



Şizofreniye karşı toplumsal bilinç oluşturmak ve ön yargılarla mücadele etmek amacıyla hazırlanan 'Görmezden Gelmeyelim - Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni' sergisi Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) iç hatlar giden yolcu katında açıldı. Abdi İbrahim Otsuka tarafından Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ev sahipliğinde gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü Çağlar Gözüaçık üstlendi. Her gün binlerce yolcunun kullandığı havalimanında açılan sergide geçmişten bugüne şizofreniye dair birçok bilgi de canlandırmalarla ziyaretçilere sunuldu. Sergideki empati kabininde sunulan sesler ve görsel canlandırmalarla şizofreni hastalarının yaşadıkları da vatandaşların deneyimine sunuldu. Kimi vatandaşlar, empati kabinin hastalığa karşı oluşturduğu deneyime dikkat etti. 5 yıldır Türkiye'nin pek çok noktasında vatandaşlarla buluşan sergiyi birçok yolcu dikkatle inceledi. İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ve Abdi İbrahim Otsuka yöneticisi Elif Elkin de şizofreniye dikkat çeken sergi hakkında bilgi verdi.



"Şizofreniyle ilgili ön yargıları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sergi"



Serginin farkındalığa katkı sunmak adına önemli bir çalışma olduğunu ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden İSG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, "Bugün burada ilk defa bizim dışımızda bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapıyoruz. Bu bir kere çok özel bir durum, bu sergi şizofreni hastalığına karşı olan ön yargıyı hem bilgilendirme hem de empati yoluyla deneyimleyerek önemli bir adım atıyor. Toplumda farkındalığı amaçlayan şizofreniyle ilgili ön yargıları ortadan kaldırmayı amaçlayan bir sergi. Bize bu teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettik. Çünkü burası bir havalimanı günde 100 binden fazla insanın kullandığı bir yer. Ne kadar çok insana dokunabilirse bu sergi, bizim için de mutluluk verici olur. Herkes eleştirebiliyor ama işin empati kısmına gelince karşısındaki insanın yerine kendini koyma kısmında ne yazık ki eksiğimiz çok. Empati odasına bende girdim, deneyimledim. Bu insanların günlük yaşamında neyle sürekli yaşadığını burada çok rahat görebiliyorsunuz. Bu sergi bütünüyle özel ama bu kabin sergiyi daha da özel kılıyor" şeklinde konuştu.



"Yaklaşık 2 buçuk milyon kişiye ulaştık"



Şizofreniye yönelik toplumda doğru olduğu sanılan birçok yanlış olduğunu ifade eden Abdi İbrahim Otsuka yöneticisi Elif Elkin, "Biz 2019 yılında bir araştırma gerçekleştirdik. Tamamen damgalama üzerine ve gördük ki maalesef toplumumuzda çok yanlış bilinen şeyler var. Örneğin her 10 kişiden biri şizofreni hastalığının bulaşıcı olduğunu düşünüyor. Bizim bu sergiyi kurma amacımız bu, aslında 5'inci yılımız onuncu sergimiz yaklaşık 2 buçuk milyon kişiye ulaştık. Ama tabi daha gidecek çok yolumuz ulaşmamız gereken çok insan var. Çok kapsamlı bir şekilde bu sergiyle tarihten bugüne Milattan öncesinden bugüne kadar tedavi yöntemleri şizofreninin algılanması, hastaların yaşadıkları bunlara aslında ışık tutmaya çalışıyoruz. Empati kabini benim için aslında bu serginin kalbi, çünkü toplum olarak empatiyi daha fazla yapmaya ihtiyacımız var. Empati kabinine girdiğiniz zaman tedavi görmeyen bir şizofreni hastasının nasıl sesler duyduğunu, nasıl görüntüler gördüğünü çok net anlayabiliyorsunuz. Bu bağlamda bize bu mekanı sağlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'na da özellikle teşekkür etmek istiyorum" dedi.



"Deneyimi çok yüksek güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum"



Şizofreniye karşı serginin faydalı bilgiler verdiğini ve toplumdaki ön yargının kırılması adına serginin güzel bir çalışma olduğunu belirten Pelin Haytaç, "Gerçekten inanılmaz etkilendim, bir kutu gibi içeride sesler duyuyorum. Duyduğum sesler bana "uzaktan geldiler, seni alıp götürecekler" şeklinde sanki beynime girmeye çalışan sesler gibi. Biliyorum ki şizofreni hastaları her gün bu seslerle muhatap oluyor. Gerçekten onları anladım. Deneyimi çok yüksek güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Tarih boyunca şizofreni hastalarının yaşantılarına ayna tutan, hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemleri, bilimin ve toplumların konuya yaklaşımlarını gösteren sergi 8 Şubat tarihine kadar yolcuların ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA