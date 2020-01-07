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SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (2)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

07.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:51 SABİHA GÖKÇEN'DE UÇAK PİSTTEN ÇIKTI (2)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

Sharjah - Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ssyal medya görüntüsü

 



Sabiha Gökçen, Boeing 737, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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