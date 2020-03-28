Sabiha Gökçen'de uçuşlar durduruldu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uçuşları geçici bir süre için durdurdu.
28.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:34
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uçuşları geçici bir süre için durdurdu. Sınırlı sayıda yurt içi uçuşlarda sadece THY yetkili kılındı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Ekonomi