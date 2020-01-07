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SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCULAR UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR

SABİHA Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağının ardından, havalimanı uçuşlara kapanmıştı.

07.01.2020 18:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:11 SABİHA GÖKÇEN'DE YOLCULAR UÇUŞLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR
SABİHA Uluslararası Havalimanı'nda pist dışındaki toprak zemine saplanan yolcu uçağının ardından, havalimanı uçuşlara kapanmıştı. Seferlerin iptal olmasıyla birlikte yolcular havalimanında yoğunluk oluşturdu. Yaklaşık 8 saattir havalimanında olan yolcular, pistin uçuşlara açılmasını bekliyor.

"MİLLET PERİŞAN HALDE"

Yolculardan Remzi Çakır, "Ben 'a gidecektim, gidemiyorum. Valizini al çek git. Millet perişan bir vaziyette." dedi.  Kübra Koç ise, "Biz saat 7'den beri buradayız. İlk önce bize 'gecikme var' dediler saat 12'de falan. Yaklaşık 3 saat geçtikten sonra uçuşların iptal olduğunu söylediler. Bagajları almak için de 2-3 saat bekledik. Çünkü karışmıştı. Kimsenin kimseden haberi yok." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanından detaylar

-Yolculardan detaylar

-İç hatlar giriş detaylar

-Yolcu röp


- İstanbul

Remzi Çakır, Amsterdam, Gökçen, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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