Sabiha Gökçen'deki Apronda Düğün Konseptine Yoğun İlgi

Kaynak: DHA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kullanılmayan eski terminalinde yapılması planlanan "Apronda Düğün" konsepti yoğun ilgi görüyor.Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluştuğu ve bu yıl 6'ıncısı düzenlenen "ACE of M.I.C.E. Exhibition" fuarının en dikkat çeken projelerinden biri de İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'in tanıttığı "Apronda Düğün" konsepti oldu.Fuara katılımcı olarak gelen acenteler ve ziyaretçiler konsept hakkında bilgiler aldı. Apronda düğün konsepti hakkında bilgiler veren İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'in Müdürü Yalın Akalan, "Hemen otelimizin yan tarafında eski terminalimiz var. Bu terminalimizin içi çok büyük. 3 bin, 3 bin beşyüz kişiye kadar biz burada seminerler yapabiliriz. Düğünler yapabiliriz. Ben sanmıyorum ki hiçbir otelin ya da konferans salonunun önünden uçaklar insin ve kalksın. Bizim uçak kalkabilen ve inebilen manzaralı bir alanımız var. ve biz bu alanda düğün organizasyonları yapabiliriz. Toplantı ve seminerler de yapabiliriz. Çok ismi duyulmayan bir proje. Biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Standımızı ziyaret eden her ziyaretçiler, acenteler ve otel sahipleri bize bu konsepti soruyor. Aprona karşı düğünün nasıl olacağını soruyorlar. Bu bizim için çok önemli bir tanıtım fırsatı" dedi."FUAR BİZİM İÇİN ÇOK İYİ GEÇTİ"Sabiha Gökçen Airport Hotel'i ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ACE of M.I.C.E. Fuarı aracılığı ile anlattıklarını belirten Yalın Akalan, "Fuar bizim için çok iyi geçti. Bu 3 gün boyunca hem hotelimizi tanıtmak hem de Sabiha Gökçen Havalimanı hakkında bilgi vermek şansını elde ettik. Benim beklediğimden daha fazla bir ilgi aldık. Şuana kadar acenteler ile görüştük. Otellerin temsilcileri ile görüştük. Bu dönem içerisinde bilgi konusunda güzel alışverişlerimiz oldu. Hatta bizim daha önce MİCE konusunda yaratamadığımız imajı şuanda bence yaratmış durumdayız. Otelimizin fonksiyonlarını iyi anlattık diye düşünüyorum" dedi."TOPLANTILAR İÇİN İDEAL ORTAM""Toplamda 4 adet toplantı salonumuz var. Bunlardan en büyüğü balo salonumuz. 200 kişiyi yemek düzeninde alabiliyoruz. 340 kişiye kadar da toplantı düzeyinde ağırlayabiliyoruz" diyerek sözlerine devam eden Yalın Akalan, "Teknolojik alt yapı bakımından yeterli balo salonumuz var. 21 kişi,15 kişi ve 9 kişi olarak küçük toplantı salonlarımız var. Bununla ilgileri gerekli bilgileri acentelere yaptık. Havalimanında şöyle bir ayrıcalığımız var. Misafirlerimiz nereden gelirler ise gelsinler hemen buluşup anında toplantı yapabilirler. Başka hiçbir havalimanında toplantı düzenlemek hiç bu kadar rahat ve kolay olamaz" ifadelerini kullandı."BÖYLE BÜYÜK BİR SAHADA BİZİM DE OLMAMIZ GEREKİYORDU"Fuarı değerlendiren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ise şunları söyledi:"Bu yıl 6'ıncısı düzenlen ACE of M.I.C.E etkinlik ve organizasyon fuarındayız. İstanbul Sabiha Gökçen olarak hem bu etkinliği destekliyoruz hem de Sabiha Gökçen Airport Hotel olarak burada standımız var. ACE OF M.I.C.E fuarı giderek büyüyen bir organizasyon. Eskiden sadece Türkiye ile sınırlıydı ama artık giderek global olmaya başladı. Böyle büyük bir sahada bizim de otelimiz ile olmamız gerekiyordu." - İstanbul