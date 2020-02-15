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SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINIYOR

İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

15.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:08SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASI: KAPTAN PİLOTUN İFADESİ ALINIYOR

DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin alındığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.

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Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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