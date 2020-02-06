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Sabiha gökçen'deki uçak kazası kule ve meydan görevlilerinin ifadesine başvurulacak

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA -SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

06.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:25
Gamze ŞİMŞEK/ DHA -SABİHA Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkan uçakla ilgili soruşturma kapsamında kule ve meydan görevlilerinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
Sabiha Gökçen Havalimanına dün akşam saatlerinde iniş yaptığı sırada pistten çıkan İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. Kaza soruşturmasını yürüyen savcının talimatıyla, kule ve meydan görevlilerinin de mevcutlu olarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye getirilmelerini istediği kaydedildi.
Sabiha gökçen'deki uçak kazası kule ve meydan görevlilerinin ifadesine başvurulacak

Sabiha Gökçen, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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