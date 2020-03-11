SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASIYLA İLGİLİ ÖN RAPOR ÇIKTI
(Tür: İstanbul)
11.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:11
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :SABİHA GÖKÇEN'DEKİ UÇAK KAZASIYLA İLGİLİ ÖN RAPOR ÇIKTI
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