Sabiha Gökçen'den bayram tatilinde 6 bin 941 uçağın iniş kalkış yapması bekleniyor

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili boyunca 6 bin 941 uçağın iniş ve kalkış yapması bekleniyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, en çok uçuşun yapılması planlanan 3 Haziran Pazartesi günü toplam 723 uçağın iniş ve kalkış yapması hedefleniyor. Ayrıca Bu arada 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca artan yolcu talebini karşılamak için havayolu şirketleri ek seferler düzenledi. Buna göre Pegasus Hava Yolları 20, Türk Hava Yolları toplam 15 ek sefer düzenleyecek." denildi.

HAVALİMANINA 2 SAAT ERKENDEN GELİN UYARISI

Yapılan açıklamada, "Dış hat uçuşlar için tarifeli uçuştan iki (2) saat, iç hat uçuşlarda bir buçuk (1,5) saat önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olmanız tavsiye edilmektedir. Biniş kartı, en geç iç hat uçuşlar için uçağın tarifeli kalkış saatinden 30 dakika önce, dış hat uçuşlar için uçağın tarifeli kalkış saatinden 45 dakika önce alınmış olmalıdır. Havayolları uçağın saatinde havalanabilmesi için check-in kontuarlarını iç hat uçuşlarında sefer saatinden 30 dakika dış hat uçuşlarında ise 45 dakika önce kapatmakta ve yolcu kabulü yapmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA