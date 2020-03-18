Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşım
Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşımİlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) - Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi (İSG) sosyal medya hesaplarından, Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünde anlamlı paylaşım yaptı.
18.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:02
Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşım
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,(DHA) - Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi (İSG) sosyal medya hesaplarından, Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünde anlamlı paylaşım yaptı. Havalimanı içerisinde de çeşitli noktalara dev Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi (İSG) sosyal medya hesabından, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü anmak için paylaşım yaptı. Paylaşımda, '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz' ifadeleri yer aldı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde çeşitli noktalara Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri asıldı.
Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 yıl önce Boğaziçi Caz Korosu tarafından seslendirilen Çanakkale Türküsü de sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Videoyu çok duygusal bulan be çok beğenen sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma övgüler yağdırdı.
İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,(DHA) - Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi (İSG) sosyal medya hesaplarından, Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünde anlamlı paylaşım yaptı. Havalimanı içerisinde de çeşitli noktalara dev Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi (İSG) sosyal medya hesabından, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü anmak için paylaşım yaptı. Paylaşımda, '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz' ifadeleri yer aldı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde çeşitli noktalara Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri asıldı.
Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 yıl önce Boğaziçi Caz Korosu tarafından seslendirilen Çanakkale Türküsü de sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Videoyu çok duygusal bulan be çok beğenen sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma övgüler yağdırdı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşım
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti