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Sabiha Gökçen'e Kocaelikart yükleme noktası

Büyükşehir Belediyesi, 7 Kasım Perşembe gününden itibaren Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kocaelikart yükleme sistemini hizmete sundu.

09.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:25Sabiha Gökçen'e Kocaelikart yükleme noktası

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. , vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kocaelikart yükleme sistemini yolcuların hizmetine sundu. 7 Kasım Perşembe gününden itibaren hizmet sağlamaya başlayan Kocaelikart yükleme noktası vatandaşlar tarafından tam not almayı başardı.

VATANDAŞLARA BÜYÜK KOLAYLIK

Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşları sevindiren geldi. Yolculardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kocaelikart yükleme sistemi kuruldu. Havalimanından Kocaeli'ne gelmek isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak sistem doğrultusunda artık yolcular bilet satış noktasındanKocaelikartlarına TL yükleme yapabilecek.

7 KASIMDA HİZMETE SUNULDU

7 Kasım Perşembe gününden itibaren sisteme alınan Kocaelikart dolum noktası 250 ve 250G havalimanı otobüsünde seyahat edecek yolcular için büyük kolaylık sağlayacak. Vatandaşlar havalimanı dönüşlerinde rahatlıkla bilet satış noktasından Kocaelikartlarına yükleme yapabilecek. Ayrıca yolcular, Kocaelikartları olmaması durumunda tek kullanımlık bilet de satın alabilecek.

HAVALİMANI YOLCULARINDAN TEŞEKKÜR

Uygulama doğrultusunda Kocaelikartlarına yüklemelerini gerçekleştiren yolcular, büyük memnuniyet duyduklarını, böyle bir sistemin kurulmasını talep ettiklerini ve iletilen taleplere kayıtsız kalmayarak sistemi buraya kurduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini dile getirdi.


Sabiha Gökçen, Kocaeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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