Sabiha Gökçen'e Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

07 Aralık 2018 Cuma 16:20



07 Aralık 2018 Cuma 16:20

İSTANBUL Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (İZEV) 'Hayat ve Biz' isimli sosyal sorumluluk projesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri'nde 'Eşitsizliklerin Azaltılması' kategorisinde ödüle layık görüldü.İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Akademi Ödülleri'nde İZEV 'Hayat ve Biz' isimli sosyal sorumluluk projesi ile 'Eşitsizliklerin Azaltılması' kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri farklı sektörlerle buluşturan ve iş birliği imkanı oluşturmak amacıyla düzenlenen '10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi' kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, ISG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, İZEV Genel Sekreteri Merve Kılıç ve İZEV Vakfı marka danışmanı Hakan Kural ile İZEV'li gençler ödüllerini Türkiye Sosyal Sorumluluk Derneği Başkan Yardımcısı Fatma Çelenk'in elinden aldılar."PROJENİN GÜCÜNE EN BAŞINDAN BERİ İNANDIK"Düzenlenen ödül töreni sonrası görüşlerini ifade eden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal, "Türkiye'nin ilk 'Engelsiz Havalimanı' unvanına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak; böyle bir projenin parçası olmaktan dolayı çok mutluyuz. Engelli insanlara yönelik negatif algıların dönüştürülerek zihinlerdeki duvarları yıkmanın hedeflendiği, 'Hayat ve Biz-Hayvanlar ve Biz' projesinin gücüne baştan beri inandık. Projemiz ile Türkiye'deki en iyi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının, uluslararası bir jüri tarafından belirlendiği bu anlamlı ödüle layık görüldüğümüz için mutluluk duyuyoruz. Birleşmiş Milletler'in tüm dünyada hayata geçirdiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bünyesinde yer alan 10'uncu hedef olan, Eşitsizliğin Azaltılması kategorisinde bu ödülü almış olmak da ayrıca mutluluk verici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.Öte yandan ödül töreni öncesinde Türkiye'de hayata geçirilen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri uygulamalarının yer aldığı KSS Pazaryeri Etkinliği de gerçekleştirildi. Etkinlikte yapılan sunumlarda Türkiye'nin öncü Kurumsal Sosyal Sorumluluk uygulamaları sergilendi. Stant açan şirketler, birbirleriyle iletişime geçerek, fikir alışverişinde bulundu.İSG - İZEV SOSYAL SORUMLULUK PROJESİTürkiye'nin ilk 'Engelsiz Havalimanı' unvanına sahip İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (İSG), havalimanı terminal işletmesini devralmasının 10'uncu yıl dönümünde; down sendromlu, otizmli, mental farklılığı ve bedensel bir engeli olan bireylerin yaşamın her alanında olabilmelerini desteklemek amacıyla anlamlı bir projeye destek oldu. İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (İZEV) 'Hayat ve Biz' isimli sosyal sorumluluk projesinin ilk etabı olan 'Sanat ve Biz'in devamı niteliğindeki 'Hayvanlar ve Biz' çalışmasında yer aldı. 'Hayvanlar ve Biz' projesi kapsamında Pink Floyd grubu ve Roger Waters da 'Hayatın her alanında biz de varız!' mottosuna 'Another Brick in the Wall' şarkısıyla destek verdi. İZEV'li gençlerin her aşamasında aktif yer aldığı, fotoğraf literatürüne yeni bir anlayışla katkı sunmayı hedefleyen projenin 'Hayvanlar ve Biz' başlıklı fotoğraf sergisinde; down sendromlu, otizmli ve mental geriliği bulunan 13 genç görev aldı. 14 eserin yer aldığı sergide, insani duyguları tanımlayan kavramlar, doğada bu duyguları temsil eden hayvanlarla eşleştirildi. Yaradılış değerlerinin en saf halinin doğada ve doğallıklarıyla bu bireylerde var olduğunu anlatmayı amaçlayan projenin ilk sergisi, 19 Nisan - 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda ziyarete açıldı.