SABİHA GÖKÇEN'E YURT DIŞINDAN İLK UÇAK İNİŞ YAPTI

Düsseldorf seferini yapan AnadoluJet'in TK 7741 sefer sayılı uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına saat 17.30 sıralarında iniş yaptı.

11.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:00
Düsseldorf seferini yapan AnadoluJet'in TK 7741 sefer sayılı uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına saat 17.30 sıralarında iniş yaptı. Yolcular termal kameralarla vücut ısıları ölçüldükten sonra Türkiye'ye giriş yaptı.
Kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, AnadoluJet'in, TK 7798 sefer sayılı Londra uçuşuyla yurt dışına yolcu taşınmaya başlanmıştı. Yurt dışından ilk gelen sefer ise saat 17.30 sıralarında yine TK 7741 sefer sayılı Düsseldorf-İstanbul uçuşuyla AnadoluJet'in oldu. Böylelikle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uzun aradan sonra yurt dışı seferleri gidiş dönüş olmak üzere resmen başlamış oldu. Uçaktan inen yolcuların koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak konumlandırılan termal kameralarla vücut ısıları ölçüldü. Olası bir vakayla karşılaşılması halinde Hudut Sağlık ekipleri hazırda bekledi. Vücut ısıları ölçülen yolcular pasaport kontrollerinin ardından bagajlarını alarak Türkiye'ye giriş yaptı.
'UÇUŞTA HEP MASKELİYDİK
Yolculardan Fatma Çelebi, 'Biz Düsseldorf'tan bindik. Uçuşta da hep maskeliydik. Uçaktan indikten sonra ateşimizi ölçtüler. Yolculuğumuz çok güzel geçti. 7 ay oldu gelemedik. Hapis gibi kaldık orada. 3. aya bilet almıştım şimdiye anca gelebildim. İfadelerini kullandı.
Adil Özbek de, 'Yolculuk boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Rahat geçti. Termal kameradan geçtik. Sosyal mesafeye uymamızı tavsiye ettiler. Onlara uyum sağladık. Dedi. SABİHA GÖKÇEN’E YURT DIŞINDAN İLK UÇAK İNİŞ YAPTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabiha Gökçen, Düsselldorf, İstanbul, Termal, Güncel, Haber

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