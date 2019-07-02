02.07.2019 15:20
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda tünelde feci kaza

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda tünelde feci kaza Tünel savaş alanına döndü Yaralılar ambulansla hastaneye gönderildiİSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda tünelde feci kaza
Tünel savaş alanına döndü
Yaralılar ambulansla hastaneye gönderildi
İSTANBUL - Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda bulunan tünel içinde zincirleme kaza meydana geldi. Bir kamyonun da karıştığı kazada yaralanan vatandaşlar ambulansla hastaneye kaldırılırken tünel savaş alanına döndü.
Kaza bugün saat 14: 15 sıralarında meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri kamyon olmak üzere dört araç birbirine girdi.Kaza sonrası tünel savaş alanına döndü. Kazada ikisi ağır beş kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.Sabiha Gökçen Havalimanı Bağlantı yolunda tünelde feci kaza
Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:44 Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin kaldığı binada çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı
15:35 Hırsız sandı, sapık çıktı
15:32 Nijerya'da tanker faciası: 50 ölü
15:30 Tır dorsesi devrildi, onlarca küçükbaş hayvan telef oldu
15:27 Üzerinde sadece şort ve spor ayakkabı olan erkek cesedi bulundu
15:26 Esenyurt'ta sahte polislerden gasp
15:24 Gemi yangınında yaralanan 14 kişi taburcu oldu