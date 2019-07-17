Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'nin yüzde 40'ı tamamlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, artan yolcu sayısı dikkate alınarak hayata geçirilen ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine imkan veren Sabiha Gökçen Havalimanı Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

12 Mart tarihinde temeli atılan caminin ana çatısı ortaya çıkarken, namaz kılınacak alanlarda ve abdesthane bölgesinde ise çalışmalar sürüyor. 9 bin metrekare inşaat alanında toplam 2 bin metre kare kapalı alanı olacak camiinin şu ana kadar yüzde 40'ı tamamlandı.

HAVALİMANINA ULAŞIM KÖPRÜ İLE

Havalimanı bünyesinde çalışan yaklaşık 18 bin 500 çalışanın ve yolcuların kullanacağı camii ile havalimanı terminal binası arasında ki ulaşım yaya köprüsü ile sağlanacak. Yaya köprüsü ile İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın hem iç hatlar hem de dış hatlar terminaline ulaşılabilecek. Söz konusu köprünün ayakları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Selçuklu mimarisine göre inşa edilen Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'sinin kasım ayında hizmete açılması planlanıyor.