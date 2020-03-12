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Sabiha Gökçen Havalimanı dezenfekte edildi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı koronavirüsüne (COVID-19) karşı dezenfekte edildi.

12.03.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:23
Sabiha Gökçen Havalimanı dezenfekte edildi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı koronavirüsüne (COVID-19) karşı dezenfekte edildi. Gece başlayan çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Özel cihazlar yardımıyla havalimanına dezenfektan püskürtüldü. Havalimanı içerisinde farklı noktalara da el dezenfektanı takıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının bulunmasını açıklamasının ardından, Türkiye genelinde koronavirüse karşı önlemler arttırıldı. İnsanların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlar ve kapalı mekanlarda dezenfekte işlemleri başlatıldı. Yerli ve yabancı bir çok insanın tercih ettiği İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG), koronavirüsüne karşı havalimanında dün gece saatlerinde dezenfekte uygulaması yaptı.

YOLCULARIN YAKIN TEMASTA BULUNDUĞU NOKTALAR DEZENFEKTE EDİLDİ

Özel kıyafetler giyen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanını, virüs kaynaklı hastalıkların yayılmasını önlemek için dezenfekte etti. Dezenfekte solüsyonu içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan el ULV cihazıyla yolcuların havalimanına giriş yaptığı güvenlik noktaları, bagaj teslim noktaları, danışma noktaları ve uçağa binmek için kullanılan kapılarla körüklerde detaylı çalışma yapıldı. Çalışmalar sabah saatlerine kadar devam etti. Ayrıca terminal binasında farklı noktalarına da Uluslararası standartlara uygun el dezenfektanı yerleştirildi. Personel, maske ve eldiven takarak önlem aldı. İSG yetkililerinden alınan bilgiye göre dezenfekte işleminin periyodik aralıklarla devam edeceği öğrenildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : fahrettin koca, Sabiha Gökçen, İstanbul, Sabah, Güncel

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