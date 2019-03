Sabiha Gökçen Havalimanı İçin 2 Bin 800 Kişi Kapasiteli Cami Projesinin Temeli Atıldı

Kaynak: İHA

Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı için artan yolcu sayısını dikkate alarak hayata geçirdiği ve yaklaşık 3 bin kişinin aynı anda ibadet etmesine imkan veren Sabiha Gökçen Havalimanı Camii'ni bu yılsonunda hizmete sokmayı planlanıyor. Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak caminin temel atma törenine Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ulaştırma eski Bakanı Ahmet Arslan, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak, Malaysia Airports Holdings Berhad Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Zainun Ali, İSG Yönetim Kurulu Başkanı Dato' Mohd Izani bin Ghani ve İSG CEO'su Ersel Göral'ın yanı sıra iş, siyaset ve bürokrasi dünyasından önemli isimler katıldı.Yolcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük 2'nci, Avrupa'nın ise en büyük 12'nci havalimanı konumunda olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda inşa edilecek camii için temel atma töreni düzenlendi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda inşa edilecek camii hizmete girdiğinde toplam 2 bin 800 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlayacak. Toplam 2 bin 35 metrekare kapalı alana sahip olacak camii, Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlandı. Caminin 2019 yılı içerisinde tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor. Terminal halihazırda, 24 saat boyunca misafirlerine hizmet veren 4'er adet kadın ve erkek mescidi bulunuyor.Yıldırım: "İstanbul büyüdükçe Türkiye büyüyecek"Temel atma töreninde bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bugün burada Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok güzel ve hayırlı bir hizmetin başlangıcı için beraberiz. Yıllardır yaptığımız çalışmaların verdiğimiz mücadelenin böyle güzel sonuçlar ile görülmesi bizi çok mutlu ediyor. Türkiye için İstanbul için gece demeden gündüz demeden yaptığımız çalışmaların meyvelerini bir bir topluyoruz. İstanbul büyüdükçe Türkiye büyüyecek. Sabiha Gökçen Havalimanı büyüdükçe havacılık sektörümüz daha da büyüyecek. Sabiha Gökçen Havalimanı inşa edildiğinde, biz daha göreve gelmeden önce burada in cin top oynuyordu. Ne uçak vardı, ne de yolcu. 2002 senesinde sadece 47 bin yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada 34 milyonu aşmış bulunuyor. Bu çok önemli bir şey. 34 milyon yolcu demek Avrupa'da 12'inci büyük havalimanı demek. Sabiha Gökçen sıfırdan 15 sene içerisinde Avrupa'nın en büyük 12'inci havalimanı oldu. Daha da gelişecek. İkinci pistini devreye aldığımızda çok daha büyük kapasiteye ulaşmış olacağız" dedi."Böylesine güzel bir eser Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi"Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun önümüzdeki yıl tamamlanacağını belirten Yıldırım, "İstanbul gibi burası da artık kabuğuna sığmıyor. Sürekli büyüyor. Biz de bu büyümeye paralel olarak ihtiyaçlarını görüyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Havalimanları için en büyük konu ulaşımdır. Ulaşım ile ilgili metro inşaatımız hemen burada devam ediyor. Metro inşaatı önümüzde ki yıl inşallah tamamlanmış olacak. Böylece havalimanının sadece özel araçlar ile değil, servis ve otobüsler ile değil aynı zamanda raylı sistem ile şehirle entegrasyonunu sağlamış olacağız. İleri ki yıllarda sadece güney aksı değil, kuzey aksında da metro hattı ile bu havalimanını besleyeceğiz. Sabiha Gökçen Havalimanı Anadolu Yakası'nın en büyük varış noktası olarak büyümeye devam edecek. Tabi tüm bunları yaparken insanlarımızın manevi ihtiyaçlarını da ihmal etmemiz söz konusu değil. Dolayısıyla havalimanlarımızı camilerimiz ile süslemek esasında bizim medeniyetimizin bizim inancımızın bir gereği ile olmakla birlikte aynı zamanda buraya gelen giden yolcuların temel ihtiyaçlarını ibadet ihtiyaçlarını karşılamaları için de ciddi bir imkandır. Bunu alelade kapalı bir alan yapmak değil, zengin kültürümüzü, geleneğimizi, Selçuklu mimarimizin örneklerini de bu eserde ortaya koymuş olacağız. Çünkü havalimanına gelen insanlar o ülke hakkında ilk intibalarını oluştururlar. O yüzden de böylesine güzel bir cami, böylesine güzel bir eser Sabiha Gökçen Havalimanı için gerekliydi. Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisinin bu konuda gösterdiği gayret ve istekten dolayı da teşekkür ediyorum" diye konuştu.Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, İstanbul sizi hiçbir zaman yatırımınızdan dolayı mahcup etmeyecek. İşinizi aşınızı büyütmeye bu dünya şehri İstanbul'da devam edeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. İleride inşallah bu şehrin yönetiminde de söz sahibi olduğumuzda her zaman uluslararası yatırımcılara İstanbul'un ekonomisine katkı sağlayacak, İstanbul marka şehir olmasına yardımcı olacak her türlü girişime ve yatırıma tamamen kapılarımız açık olacak. Destekçisi olacağız. Caminin çok hızlı bir şekilde yapılarak, bu yılsonunda tamamlanacak olması çok güzel bir haber. Aynı zamanda bu caminin Atatürk Havalimanı'ndan, Esenboğa Havalimanı'ndan farklı bir özelliği var. O da içeride havalimanı terminali ve otopark ile bağlantısının kuruluyor olması. Bu da güzel düşünülmüş bir şey. Bu bakımdan emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum. Bugün attığımız temelin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum".Zainun Ali: "Sabiha Gökçen, İstanbul'un şehir havalimanı olma konusunda önemli bir adım daha atmış olacak"Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) Yönetim Kurulu Başkanı Tan Sri Zainun Ali ise konuşmasında, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 11 yıl önce yüzde 20 hissesini alarak, Türkiye ekonomisine ve Türk havacılık sektörüne olan güvenlerini ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi: "31 Aralık 2014 tarihinden itibaren İSG'nin tüm hisselerini satın alarak, bu güçlü ülkeye olan güvenimizi daha da yukarıya taşıdık. Türkiye ekonomisinin en önemli varlıklarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen, turizm, ulaştırma ve havacılık sektörlerinde üstlendiği rolü başarıyla yerine getirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir stratejik konuma sahip olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2018 yılında 34,1 milyon yolcu ağırladı. İstanbul Sabiha Gökçen için önemli bir yatırım olan ve bu yılsonunda açılması beklenen ikinci pistle birlikte havalimanı kapasitemizin ikiye katlanacağını öngörüyoruz. Ayrıca, bu yıl içinde hizmete girmesi planlanan metro bağlantı yatırımı da tamamlandığında Sabiha Gökçen, İstanbul'un şehir havalimanı olma konusunda önemli bir adım daha atmış olacak. Malaysia Airports Holdings Berhad olarak, işlettiğimiz tüm havalimanlarında misafirlerimizin mutluluğu, bizim mutluluğumuz olmuştur. Bugün burada temelini attığımız cami projesini de, yine bu felsefemizin bir sonucu olarak görüyor ve kabul ediyoruz. İstanbul'a böyle kalıcı bir eser kazandıracak olmak da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi.Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral, konuşmasında 11 yıl önce işletmesini devraldıkları Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, bu süre zarfında istikrarlı bir büyüme gerçekleştirdiğini belirtti. Bu büyümeye paralel olarak yolcu dostu havalimanı kimliğiyle cami projesini hayata geçirdiklerini kaydeden Göral, "Bugün temel atma törenimizi şereflendiren Binali Yıldırım Bey'in Ulaştırma Bakanlığı döneminde temeli atılan ve 31 Ekim 2009 tarihinde açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen havalimanı terminal binamız, 11 yıl boyunca 200 milyonun üstünde yolcuyu ağırladı. Geçtiğimiz 2018 yılında ulaştığımız 34.1 milyon yolcu sayısı ile Avrupa'da 12'nci büyük havalimanı olduk. Bugün geldiğimiz noktada Türk sivil havacılığının en önemli oyuncularından biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda terminal işletmecisi olarak temel amacımız, yolcu memnuniyetini her zaman en yüksek seviyede tutmak oldu. Bu çerçevede misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek adına 11 yıl boyunca önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL