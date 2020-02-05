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Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı

Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı.

05.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:26Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı
Özel bir havayolu şirketinin İzmir- seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı. Havada iniş için izin bekleyen uçaklar İstanbul Havalimanı'na ve çevre illere yönlendirildi.
Özel bir havayolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı iki saat hava trafiğine kapatıldı. Havada iniş için izin bekleyen uçaklar ise İstanbul Havalimanı'na ve çevre illere yönlendiriliyor.
(İHA)

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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