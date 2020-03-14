Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi
Türkiye'de yeni tip korona virüsün (COVID-19) görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi.
14.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:12
Türkiye 'de yeni tip korona virüsün (COVID-19) görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Ekiplerin özel kıyafet giydiği çalışmaların yanı sıra havalimanında yoğun olarak kullanılan noktalara vatandaşlar için sıvı el dezenfektanları konuldu.
Türkiye'de yeni tip korona virüsün (COVID-19) görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Havalimanında yolcuların bekleme yerlerinden başlanarak uçağa biniş için kullanılan körüklere kadar tüm bölümlerde dezenfekte çalışması yapıldı. Uluslararası standartlarda yapılan çalışmalar, uzmanlar tarafından ULV cihazları ile gerçekleştirildi. Dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra havalimanı binasının girişine ve terminalin yoğun kullanılan birçok alanına sıvı el dezenfektanları konuldu. - İSTANBUL
Türkiye'de yeni tip korona virüsün (COVID-19) görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Havalimanında yolcuların bekleme yerlerinden başlanarak uçağa biniş için kullanılan körüklere kadar tüm bölümlerde dezenfekte çalışması yapıldı. Uluslararası standartlarda yapılan çalışmalar, uzmanlar tarafından ULV cihazları ile gerçekleştirildi. Dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra havalimanı binasının girişine ve terminalin yoğun kullanılan birçok alanına sıvı el dezenfektanları konuldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Sabiha Gökçen, Türkiye, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Güncel
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Güncel
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı