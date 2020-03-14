Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi
Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi Türkiye'de yeni tip korona virüsün görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi.
14.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:33
Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi
İSTANBUL - Türkiye 'de yeni tip korona virüsün görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Ekiplerin özel kıyafet giydiği çalışmaların yanı sıra havalimanında yoğun olarak kullanılan noktalara vatandaşlar için sıvı el dezenfektanları konuldu. Türkiye'de yeni tip korona virüsün görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Havalimanında yolcuların bekleme yerlerinden başlanarak uçağa biniş için kullanılan körüklere kadar tüm bölümlerde dezenfekte çalışması yapıldı. Uluslararası standartlarda yapılan çalışmalar, uzmanlar tarafından ULV cihazları ile gerçekleştirildi. Dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra havalimanı binasının girişine ve terminalin yoğun kullanılan birçok alanına sıvı el dezenfektanları konuldu.
İSTANBUL - Türkiye 'de yeni tip korona virüsün görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Ekiplerin özel kıyafet giydiği çalışmaların yanı sıra havalimanında yoğun olarak kullanılan noktalara vatandaşlar için sıvı el dezenfektanları konuldu. Türkiye'de yeni tip korona virüsün görülmesinin ardından tedbirler kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dezenfekte edildi. Havalimanında yolcuların bekleme yerlerinden başlanarak uçağa biniş için kullanılan körüklere kadar tüm bölümlerde dezenfekte çalışması yapıldı. Uluslararası standartlarda yapılan çalışmalar, uzmanlar tarafından ULV cihazları ile gerçekleştirildi. Dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra havalimanı binasının girişine ve terminalin yoğun kullanılan birçok alanına sıvı el dezenfektanları konuldu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Sabiha Gökçen Havalimanı korona virüse karşı dezenfekte edildi
Etiketler : Sabiha Gökçen, Türkiye, Genel
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