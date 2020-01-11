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Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG, 2 ayrı organizasyonda "Türkiye'ye Değer Katan Marka" ve "Yılın En İtibarlı İş Ortağı" olarak seçildi.

11.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:25Sabiha Gökçen Havalimanı'na iki ödül
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı terminal işletmecisi İSG, 2 ayrı organizasyonda " 'ye Değer Katan Marka" ve "Yılın En İtibarlı İş Ortağı" olarak seçildi.
İSG'den yapılan açıklamaya göre, 2019 yılını birbirinden farklı projelerle 40 ödülle kapatan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bu yıla da ödüllerle başladığını duyurdu.
Activa Tanıtım Organizasyon tarafından, Birleşmiş Markalar Derneği ile ortaklaşa düzenlenen "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"nde Türkiye'ye değer katan 17 marka ve kişilere ödülleri verildi.
Turizmde "Türkiye'ye Değer Katan Marka" seçilen Sabiha Gökçen Havalimanı'na ödülünü Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay verirken, ödülü Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal aldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na bir ödül de itibar alanında geldi. Yılın en itibarlı markalarının belirlendiği The One Awards Gecesi'nde Sabiha Gökçen Havalimanı, "Yılın En İtibarlı İş Ortağı" seçildi. Ödül, Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen ve Akademetre Genel Müdürü Halil İbrahim Zeytin tarafından İSG Kurumsal iletişim ekibine verildi.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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