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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 ayda yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 10 ayında yolcu sayısı 30 milyona yaklaşarak 29 milyon 767 bin yolcu kullandı.

11.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:09Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 ayda yolcu sayısı 30 milyona yaklaştı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yılın ilk 10 ayında yolcu sayısı 30 milyona yaklaşarak 29 milyon 767 bin yolcu kullandı.

İstanbul'un şehir havalimanı Sabiha Gökçen, yılın ilk 10 ayının yanı sıra ekim ayının yolcu ve uçak rakamlarını açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 2019 yılının ilk 10 ayında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı 29 milyon 767 bin yolcu kullandı. Yılın ilk 10 ayında dış hat yolcusu yüzde 20 artış ile 11 milyon 747 bin olarak gerçekleşti. İç hatlarda ise yılın ilk 10 ayında 18 milyon 20 bin kişiye hizmet verildi. Ayrıca yılın ilk 10 ayında toplam 191 bin 963 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirirken, bunların 81 bin 51'i dış hatlarda 110 bin 912 ise iç hatlarda hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Ekim ayının yolcu rakamları da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Ekim ayında, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda geçen yılın aynı dönemine göre  yüzde 7 artış ile 3 milyon 115 bin olarak gerçekleşti. Dış hatlarda 2019 yılının başından itibaren artan yükseliş Ekim ayında da devam etti. Ekim ayında dış hat yolcusu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 milyon 298 bin olarak gerçekleşti. İç hatlar da ise 1 milyon 816 bin yolcuya hizmet verildi.



Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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