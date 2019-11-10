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Sabiha gökçen havalimanı'nda 10 kasım anma töreni

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreniAnıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

10.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:03
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 10 Kasım anma töreni
Anıl UÇAN/ İSTANBUL,(DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıldönümünde saat 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.
Sabiha Gökçen Havalimanı Gidiş Terminali'nde gerçekleştirilen törene Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terminal İşletmecisi İSG'nin CEO'su Ersel Göral ile çok sayıda üst düzey yönetici, çalışan ve yolcu katıldı.
Saat 09.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sirenler çalarken, katılımcılar bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Sabiha gökçen havalimanı'nda 10 kasım anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Gökçen, İstanbul, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: DHA


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