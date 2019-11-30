Haberler » Güncel » Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı - Haber

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı.

30.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:52Sabiha Gökçen Havalimanı'nda
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin sabah saatlerinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda korsan taksilere yönelik uygulaması sırasında, Yunus T'nin kullandığı araca "dur" ihtarında bulunulduğu belirtildi.
Sürücünün uyarıyı dikkate almayarak aracı polis ekiplerinin üzerine sürdükten sonra kaçmaya başladığı anlatılan açıklamada, takibe alınan aracın ters yöne girmesi üzerine uyarı ateşi açıldığı kaydedildi.
Açıklamada, önce havaya ardından lastiklere yapılan uyarı atışlarına rağmen kaçmaya devam eden aracın Tuzla Tepeören mevkisinde durdurulduğu ifade edildi.
Gözaltına alınan sürücü Yunus T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sabiha Gökçen, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:19 Flash!!
20:18 Çanakkale'deki market soygunu şüphelisi 3 gün sonra yakalandı
20:11 Filistin'de Hz. İsa'nın beşiğinin parçasının gelişi kutlandı - BEYTULLAHİM
20:09 Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı
20:08 Hasan Akıncıoğlu'na, İspanya Krallığı Devlet Liyakat Nişanı Payesi ve madalyası
19:53 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı
19:41 HSK, öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Arslan'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı
19:08 Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti
18:03 Sakarya'da sandal alabora oldu, 1 ölü
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
21:11 Aslı Enver'den "Özcan Deniz'in evliliğini bitirdi" iddialarına yanıt: Çok ayıp!
30.11.2019 20:20:51