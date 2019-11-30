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SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA HAREKETLİ ANLAR

Haber-Kamera: Anıl Uçan-Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBUL/DHA) - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ana giriş kapısında 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açıldı.

30.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:47SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA HAREKETLİ ANLAR

Haber-Kamera: Anıl Uçan-Çağrı ÇALIŞKAN(İSTANBUL/DHA) -

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ana giriş kapısında 'dur' ihtarına uymayan otomobile ateş açıldı. Kurşunlardan biri özel harekat polislerinin minibüsüne isabet etti.

Olay saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis şüphelendiği aracı durdurmak istedi. Kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polisin üzerine sürerek terminale doğru hareket etti. Polis, uyarı ateşi açtı. Terminal çıkışına doğru yönelen otomobil, trafik nedeniyle kaldırıma çıktı. Kaldırımdan kaçmaya çalışan aracın lastiklerine polis ateş etti. Kurşunlardan biri de özel harekat polislerini taşıyan servis minibüsünün arka camına isabet etti.

KORSAN TAKSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kaçmak isteyen araç şoförü yakalanarak polis merkezine götürüldü. Aracın çekilmesinin ardından havalimanına giriş ve çıkışlar normale döndü. Yapılan ilk incelemede aracın korsan taksi olduğu belirlendi. Olayın görgü tanığı Murat Gülen, "Sabah korsan taksi olduğunu düşündükleri otomobile polis arkadaşlar müdahale ettiler. Polisle tartışan sürücü bir anlık boşluktan faydalanıp aracına bindi. Aracı polis arkadaşların üzerine sürdü. Nizamiyede ufak bir trafik oluştu. O, trafiği atlatmak için kaldırıma çıktı. 'Dur' ihtarına uymadığı için polisler ateş etti" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Sabiha Gökçen, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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