Haberler » Ekonomi » Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Ekonomi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın pistten çıkması nedeniyle yapılamayan iç hat uçuşları normale döndü.

07.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:59

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah- seferini yapan Havayolları'na ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.

İÇ HAT SEFERLERİ YAPILMAYA BAŞLANDI

Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

Birleşik Arap Emirlikleri, Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:01   Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü - Ekonomi
18:00   İzmir'de toplanan beyaz eşyacılardan "zincir mağaza" tepkisi - Ekonomi
17:56   İTSO’dan üyelerine hukuki danışmanlık hizmeti - Ekonomi
17:56   New York borsası düşüşle açıldı - Ekonomi
17:51   “Meslek liseliler işe avantajlı başlıyor” - Ekonomi
16:58   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü - Ekonomi
16:25   Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, 27 bin 100 liraya satıldı - Ekonomi
15:00   Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Gülmez: 2020'de et fiyatları çok yükselecek - Ekonomi
13:34   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin '41 Kart' uygulaması 30 bin ailenin dermanı oldu - Ekonomi
12:55   IKEA, dolabın altında kalarak ölen iki yaşındaki çocuğun ailesine 46 milyon dolar tazminat ödeyecek - Ekonomi
7.01.2020 18:10:51