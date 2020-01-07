Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat uçuşları normale döndü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir hava yoluna ait uçağın pistten çıkması nedeniyle kapanan iç hat seferleri normale döndü.
ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah- İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.
İÇ HAT SEFERLERİ YAPILMAYA BAŞLANDI
Uçaktaki 164 yolcunun güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından havalimanındaki incelemelerin sona ermesiyle iç hat seferleri yapılmaya başlandı.