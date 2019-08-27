Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin yapımı sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapımı süren ikinci pistte incelemelerde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, üstyapı hizmet binalarının yüzde 95'inin, saha düzenleme işlerinin ise yüzde 70'inin tamamlandığını açıkladı.



DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapımı devam eden ikinci pistte incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Keskin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla gelinen son aşamaya ilişkin bilgileri aktardı. Keskin, "Savunma Sanayii Başkanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi arasında imzalanan protokol gereği ihale çalışmaları ve kontrollük hizmetleri kuruluşumuzca yürütülen Sabiha Gökçen Havalimanı 2'inci pist ve mütemmimleri yapımı işinin inşaatında incelemelerde bulundum. İki etap halinde yürütülen projenin son durumu hakkında aldığım bilgiye göre iş kapsamında imalatı devam eden üstyapı hizmet binalarının yüzde 95'i, ATC kule inşaatının yüzde 50'si, saha düzenleme işlerinin yüzde 70'i tamamlanmış durumda" dedi.



Pistin uzunluğu 3 bin 520 metre uzunluğunda olacak



Yapımı süren pist hakkında bilgiler veren Keskin, "Mevcut piste paralel inşa edilen 3 bin 520 metre uzunluğundaki 2'nci pist ve tamamlandığında 104 adet C kategori uçağa daha aynı anda hizmet verebilecek 1 milyon metrekareden fazla kaplamalı alana sahip 3 adet apron işinin bulunduğu 2'inci etap işleri yüzde 70 seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye'nin en yüksek tüneli olma özelliğine sahip TEM bağlantı yolu tünelinin de içinde olduğu 1'inci etap işleri ise yüzde 98 seviyesine ulaşmış durumda. Bu ve bunun gibi daha nice gurur verici projelerimizin bu seviyeye gelmesinde katkısı bulunan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA