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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapasite artışı için yeni check-in kontuarı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu kapasitesinin arttırılmasına yönelik büyütme çalışmaları kapsamında yeni check-in kontuarları yapımına başlandı.

22.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:30 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kapasite artışı için yeni check-in kontuarı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu kapasitesinin arttırılmasına yönelik büyütme çalışmaları kapsamında yeni check-in kontuarları yapımına başlandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki yolcu ve uçak kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bir yandan ikinci pistin yapımı devam ederken, diğer yandan da terminal binası içerisinde genişleme projeleri yapılıyor.

Gelecek Nisan ayında yolculara hizmet vermeye başlayacak

Kapasite arttırılmasına yönelik genişletme çalışmaları kapsamında yolcuların biletleme işlemlerini gerçekleştirdiği yeni check-in kontuar adasının yapımına başlandı. Terminal içerisindeki A kontuarının yanına projelendirilen yeni kontuar alanıyla birlikte hizmet verilen yolcu kapasitesi daha da artmış olacak. Yapımına başlanan kontuar adasının 2020'nin Nisan ayında dış hat yolcularının hizmetine sunulması hedefleniyor. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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