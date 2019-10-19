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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda milyonluk kaçak telefon operasyonu

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 6 valiz içinde piyasa değeri 3 milyon 258 bin lira olduğu tahmin edilen 179 adet cep telefonu ele geçirildi.

19.10.2019 11:58Sabiha Gökçen Havalimanı'nda milyonluk kaçak telefon operasyonu
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda 6 valiz içinde piyasa değeri 3 milyon 258 bin lira olduğu tahmin edilen 179 adet cep telefonu ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen yolcular risk analizine tabi tutuldu. Ticaret Bakanlığı kullanımındaki İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Bildirim Sisteminde yer alan verileri inceleyen ekipler, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelecek uçakta seyahat eden Fas uyruklu üç yolcuyu riskli olarak değerlendirdi. Şüpheliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmelerinin ardından İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince uzaktan takibe alındı. Fas uyruklu üç şüpheli "gümrüğe tabi eşyam yoktur" anlamına gelen yeşil hattan çıkıp Türkiye'ye giriş yapmak üzere iken Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. X-ray taramasına sevk edilen şüphelilerin valizleri içerisinde çok sayıda elektronik eşya olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede 6 valizde toplam 3 milyon 258 bin lira değerinde 179 adet en son teknoloji ürünü, tanesi yaklaşık 14 bin liraya satılan cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.


- İstanbul

Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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