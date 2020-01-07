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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yarın başlatılacak

Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar, yarın saat 06.00'da başlayacak.

07.01.2020 21:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:48 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yarın başlatılacak
Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra pistten çıkması nedeniyle ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar, yarın saat 06.00'da başlayacak.
Alınan bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçağın inişten sonra pistten çıkmasının ardından uçuşlara kapatılan havalimanında çalışmalar sürüyor.
Daha önce uçuşların saat 22.00'ye kadar yapılamayacağı açıklanan havalimanında, ilk seferin yarın saat 06.00'da icra edileceği öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Sabiha Gökçen, Pegasus, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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