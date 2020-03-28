Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruluyor

Tarifeli uçuşlara yönelik alınan kısıtlama kararının ardından Sabiha Gökçek Havalimanı'nda bu gece yarısı itibariyle tüm uçuşların geçici süreyle durdurulacağı açıklandı.

28.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:40
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruluyor
Tarifeli uçuşlara yönelik alınan kısıtlama kararının ardından Sabiha Gökçek Havalimanı'nda bu gece yarısı itibariyle tüm uçuşların geçici süreyle durdurulacağı açıklandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan uçuş kısıtlama kararının ardından konuya ilişkin İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. yazılı bir açıklamada bulundu. Uluslararası uçuş yasağının başlaması ve iç hatlarda Türk Hava Yolları'nın yetkili kılındığının hatırlatıldığı açıklamada bu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere geçici bir süre için uçuşların durdurulduğu ifade edildi.
"YURTİÇİ VE YURTDIŞI TÜM UÇUŞLAR SAAT 20.00 İTİBARİYLE, GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN DURDURULMUŞTUR"
Açıklamada, "Corona virüsünün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda yurtdışı uçuşlar 27 Mart 2020 gecesinden itibaren tamamen durdurulmuştur. Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirlerarası seyahat esasları da yeniden düzenlenmiş ve buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurtiçi uçuşlar için de sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda terminalimizden gerçekleşmekte olan yurtiçi ve yurtdışı tüm uçuşlar bir süre gerçekleşmeyeceğinden, daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz" denildi.
(Ferhat Yasak/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, Melih Gökçek, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruluyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:38: Mersin 'evde kaldı', sahil boş kaldı - Haber 17:38: Bilet bulamadı hüngür hüngür ağladı - Haber 17:37: Denizli'den 7 kente gerekli izinler alındığında otobüsle seyahat edilebilecek - Haber 17:36: Şehirler arası otobüs terminalinde sınırlandırma kuralları uygulanıyor - Haber 17:36: Bolu'da karantinaya alınanların sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber