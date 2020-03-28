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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruluyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruluyor Tarifeli uçuşlara yönelik alınan kısıtlama kararının ardından Sabiha Gökçek Havalimanı'nda bu gece yarısı itibariyle tüm uçuşların geçici süreyle durdurulacağı açıklandı.

28.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:32
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruluyor
İSTANBUL - Tarifeli uçuşlara yönelik alınan kısıtlama kararının ardından Sabiha Gökçek Havalimanı'nda bu gece yarısı itibariyle tüm uçuşların geçici süreyle durdurulacağı açıklandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan uçuş kısıtlama kararının ardından konuya ilişkin İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. yazılı bir açıklamada bulundu. Uluslararası uçuş yasağının başlaması ve iç hatlarda Türk Hava Yolları'nın yetkili kılındığının hatırlatıldığı açıklamada bu gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere geçici bir süre için uçuşların durdurulduğu ifade edildi.
"Yurtiçi ve yurtdışı tüm uçuşlar saat 20.00 itibariyle, geçici bir süre için durdurulmuştur"
Açıklamada, "Corona virüsünün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda yurtdışı uçuşlar 27 Mart 2020 gecesinden itibaren tamamen durdurulmuştur. Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirlerarası seyahat esasları da yeniden düzenlenmiş ve buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurtiçi uçuşlar için de sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda terminalimizden gerçekleşmekte olan yurtiçi ve yurtdışı tüm uçuşlar bir süre gerçekleşmeyeceğinden, daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz" denildi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda tüm uçuşlar durduruluyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Sabiha Gökçen, Melih Gökçek, İstanbul, Genel

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruluyor

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